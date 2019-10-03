Marca: IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ после протеста

Испанское издание Marca утверждает, что апелляционное жюри IAAF повторно рассмотрело протест сборной Испании и приняло его. Испанец Орландо Ортега, финишировавший пятым из-за контакта с ямайцем Омаром Маклеодом, получит бронзовую медаль.



«Пока ещё неофициально, но можно считать, что это уже само собой разумеющееся: Орландо Ортега получит более чем заслуженную бронзовую медаль чемпионата мира. Испанская команда, которая была недовольна решением апелляционного жюри IAAF, представила новые доказательства, на которых было показано, что Омар Маклеод мешал Орландо Ортеге на протяжении всего забега, а не только во время падения. Таким образом, Орландо Ортега получит бронзовую медаль уже через несколько минут», — говорится в сообщении.



Золото в забеге на 110 м с барьерами выиграл представитель США Грант Холлоуэй, победивший с результатом 13,10 секунды. Серебряным призёром стал россиянин Сергей Шубенков, третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард.

IAAF отклонила протест Испании на результат забега с участием Шубенкова на ЧМ