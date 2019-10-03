IAAF подтвердила изменение результата забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 с барьерами у мужчин на чемпионате мира в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба организации.



Апелляционное жюри IAAF сначала отклонило протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Орландо Ортеге, которому помешал ямаец Омар Маклеод. После этого испанская сторона повторно опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению. Апелляционное жюри согласилось с представленными доводами и присудило испанцу бронзовую награду.



Таким образом, на третьей ступеньке пьедестала почёта окажутся сразу два спортсмена — испанец Орландо Ортега и француз Паскаль Мартино-Лагард. Золото в забеге на 110 м с барьерами выиграл представитель США Грант Холлоуэй, победивший с результатом 13,10 секунды. Серебряным призёром стал россиянин Сергей Шубенков.