Бах: атлетов группы Салазара, не знавших о его нарушениях, всё равно отстранят

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию тренера Альберто Салазара, который был отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне (США).



«МОК напишет письмо ВАДА по этому поводу, чтобы узнать, сколько спортсменов было исследовано. Это всё атлеты, которые тренировались в центре? В отчёте рассматривается весь период существования этого проекта или только его часть? Могут ли какие-либо олимпийские результаты быть прямо или косвенно затронуты?



Из отчёта мы узнали, что спортсмены не знали, что с ними происходило. Это важный фактор при рассмотрении санкций, но дисквалификация обязательна, независимо от того, знал спортсмен правду или нет. Мы ждём совета от ВАДА в этом отношении», — приводит слова Баха BBC.

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