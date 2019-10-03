Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бах: атлетов группы Салазара, не знавших о его нарушениях, всё равно отстранят

Бах: атлетов группы Салазара, не знавших о его нарушениях, всё равно отстранят
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию тренера Альберто Салазара, который был отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне (США).

«МОК напишет письмо ВАДА по этому поводу, чтобы узнать, сколько спортсменов было исследовано. Это всё атлеты, которые тренировались в центре? В отчёте рассматривается весь период существования этого проекта или только его часть? Могут ли какие-либо олимпийские результаты быть прямо или косвенно затронуты?

Из отчёта мы узнали, что спортсмены не знали, что с ними происходило. Это важный фактор при рассмотрении санкций, но дисквалификация обязательна, независимо от того, знал спортсмен правду или нет. Мы ждём совета от ВАДА в этом отношении», — приводит слова Баха BBC.

Глава USADA: Салазар использовал спортсменов в качестве подопытных кроликов
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019