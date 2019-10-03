Бах: атлетов группы Салазара, не знавших о его нарушениях, всё равно отстранят

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию тренера Альберто Салазара, который был отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне (США).
«МОК напишет письмо ВАДА по этому поводу, чтобы узнать, сколько спортсменов было исследовано. Это всё атлеты, которые тренировались в центре? В отчёте рассматривается весь период существования этого проекта или только его часть? Могут ли какие-либо олимпийские результаты быть прямо или косвенно затронуты?
Из отчёта мы узнали, что спортсмены не знали, что с ними происходило. Это важный фактор при рассмотрении санкций, но дисквалификация обязательна, независимо от того, знал спортсмен правду или нет. Мы ждём совета от ВАДА в этом отношении», — приводит слова Баха BBC.
- 3 октября 2019
-
23:48
-
23:17
-
22:44
-
22:36
-
21:54
-
21:41
-
21:12
-
20:50
-
20:13
-
19:35
-
18:52
-
17:18
-
16:56
-
16:45
-
16:24
-
16:11
-
16:04
-
15:48
-
15:30
-
15:14
-
14:56
-
14:13
-
14:11
-
13:05
-
12:30
-
11:16
-
11:04
-
10:53
-
10:29
-
09:46
-
09:30
-
09:07
-
08:44
-
08:35
-
08:18