ВАДА приостановило действие аккредитации Афинской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило действие аккредитации антидопинговой лаборатории в Афинах на срок до шести месяцев. Причиной такого решения стали несоответствия, обнаруженные в ходе проверки, сообщает пресс-служба ВАДА.



Отмена действия аккредитации означает, что лаборатория не может проводить антидопинговую деятельность, включая сбор анализов мочи и крови. «Это делается для того, чтобы обеспечить постоянный высококачественный анализ проб, что также поможет сохранить уверенность спортсменов в этом процессе», — говорится в заявлении ВАДА.



Решение вступило в силу 1 октября. Лаборатория может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня. Образцы будут перемещены в аккредитованную лабораторию ВАДА.