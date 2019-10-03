Шубенков — о присуждении бронзы Ортеге: почему не серебро или даже золото?

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение IAAF удовлетворить апелляцию сборной Испании и присудить бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами Орландо Ортеге, который финишировал пятым из-за контакта с ямайцем Омаром Маклеодом.



Спринтер отметил, эта ситуация создаёт опасный прецедент и вызывает у него вопросы. «Например, почему не серебро или даже золото? (бронзу запросила команда Испании, ссылаясь на принцип Fair Play). Но как же быть с китайцем, который стал четвёртым?» — написал Шубенков в своём «твиттере».



Напомним, апелляционное жюри IAAF сначала отклонило протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Орландо Ортеге, которому помешал ямаец Омар Маклеод. После этого испанская сторона повторно опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению.

Шубенков: решение IAAF порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов