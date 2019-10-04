Бегунья из Бахрейна выиграла ЧМ на дистанции 400 м с лучшим временем за 34 года

21-летняя уроженка Нигерии Сальва Насер, выступающая за Бахрейн, одержала победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 400 м.



Спортсменка преодолела дистанцию за 48,14 секунды. Этот результат является лучшим в женском беге на 400 м за последние 34 года. Обладательницей серебряной медали стала олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Шона Миллер-Уйбо, представляющая Багамские острова (48,37). Замкнула тройку призёров представительница Ямайки Шерика Джексон (49,47).



В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3-3-3), на третьем — Ямайка (2-3-1).



В активе сборной России, выступающей в нейтральном статусе, 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.