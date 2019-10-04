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Видео: сын до слёз растрогал велогонщика во время его прощальных соревнований

Видео: сын до слёз растрогал велогонщика во время его прощальных соревнований
Другие / Велоспорт 0

Трогательный эпизод произошёл во время Тура Британии по велоспорту. Эта гонка стала заключительной для 36-летнего австралийца Марка Реншоу из команды «Dimension Data».

Поддержать спортсмена пришла вся семья. Сын велогонщика встал у обочины и протянул руку, в которой держал бутылку с водой. Рендшоу увидел это и остановился. Он взял бутылку, после чего с проступившими слезами на глазах обнял сына.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Popular.

За 16 лет карьеры на счету австралийского велогонщика 12 побед. Последний раз он выигрывал именно на этапе Тура Британии в 2014 году. Большую часть карьеры Реншоу являлся разгоняющим. С его помощью британец Марк Кэвендиш одержал многие победы на «Тур де Франс».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

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