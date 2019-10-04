Десятиборец Шкуренёв остановился в шаге от медали чемпионата мира — 2019

Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял четвёртое место на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в десятиборье.



28-летний спортсмен до последнего вида сохранял шансы на медаль, однако остановился в шаге от пьедестала, набрав 8494 очка. Этот результат стал для Шкуренёва лучшим в сезоне. Победу в соревнованиях с личным рекордом одержал немец Никлас Кауль (8691). Серебряным призёром стал Майсел Уибо из Эстонии, который тоже показал лучший результат в карьере (8604). Бронзовую медаль завоевал Дамьян Уорнер из Канады (8529).



В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3–3–3), на третьем — Ямайка (2–3–0).

