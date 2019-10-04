Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 3 октября

В седьмой день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы.



Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо стала двукратной чемпионкой мира в толкании ядра. 21-летняя уроженка Нигерии Сальва Насер, выступающая за Бахрейн, одержала победу в беге на 400 м с лучшим результатом за последние 34 года, немец Никлас Кауль личным рекордом первенствовал в десятиборье, а британка Катарина Джонсон-Томпсон выиграла соревнования в семиборье.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины, Толкание ядра



1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,55

2. Дэнниел Томас-Додд (Ямайка) – 19,47

3. Кристина Шваниц (Германия) – 19,17



Бег, 400 м



1. Сальва Насер (Бахрейн) – 48,14

2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 48,37

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 49,47



Семиборье



1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6981

2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6677

3. Верена Прайнер (Австрия) – 6560



Мужчины, десятиборье



1. Никлас Коль (Германия) – 8691

2. Майсель Уйбо (Эстония) – 8604

3. Дамиан Уорнер (Канада) – 8529