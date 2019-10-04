Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 3 октября

В седьмой день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы.
Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо стала двукратной чемпионкой мира в толкании ядра. 21-летняя уроженка Нигерии Сальва Насер, выступающая за Бахрейн, одержала победу в беге на 400 м с лучшим результатом за последние 34 года, немец Никлас Кауль личным рекордом первенствовал в десятиборье, а британка Катарина Джонсон-Томпсон выиграла соревнования в семиборье.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины, Толкание ядра
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,55
2. Дэнниел Томас-Додд (Ямайка) – 19,47
3. Кристина Шваниц (Германия) – 19,17
Бег, 400 м
1. Сальва Насер (Бахрейн) – 48,14
2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 48,37
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 49,47
Семиборье
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6981
2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6677
3. Верена Прайнер (Австрия) – 6560
Мужчины, десятиборье
1. Никлас Коль (Германия) – 8691
2. Майсель Уйбо (Эстония) – 8604
3. Дамиан Уорнер (Канада) – 8529
- 4 октября 2019
-
01:04
-
00:53
-
00:36
-
00:14
- 3 октября 2019
-
23:59
-
23:48
-
23:17
-
22:44
-
22:36
-
21:54
-
21:41
-
21:12
-
20:50
-
20:13
-
19:35
-
18:52
-
17:18
-
16:56
-
16:45
-
16:24
-
16:11
-
16:04
-
15:48
-
15:30
-
15:14
-
14:56
-
14:13
-
14:11
-
13:05
-
12:30
-
11:16
-
11:04
-
10:53
-
10:29
-
09:46