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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 3 октября

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 3 октября
Другие / Лёгкая атлетика 0

В седьмой день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы.

Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо стала двукратной чемпионкой мира в толкании ядра. 21-летняя уроженка Нигерии Сальва Насер, выступающая за Бахрейн, одержала победу в беге на 400 м с лучшим результатом за последние 34 года, немец Никлас Кауль личным рекордом первенствовал в десятиборье, а британка Катарина Джонсон-Томпсон выиграла соревнования в семиборье.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины, Толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,55
2. Дэнниел Томас-Додд (Ямайка) – 19,47
3. Кристина Шваниц (Германия) – 19,17

Бег, 400 м

1. Сальва Насер (Бахрейн) – 48,14
2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 48,37
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 49,47

Семиборье

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6981
2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6677
3. Верена Прайнер (Австрия) – 6560

Мужчины, десятиборье

1. Никлас Коль (Германия) – 8691
2. Майсель Уйбо (Эстония) – 8604
3. Дамиан Уорнер (Канада) – 8529

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