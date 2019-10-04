Шкуренёв: мне Машка Ласицкене косички заплетала, поэтому и подфартило

Российский десятиборец Илья Шкуренёв оценил выступление на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Он занял четвёртое место.

«Надо было всех троих обгонять, но выше головы тяжело прыгнуть. Сам себя поставил в такое положение, из которого было сложно выбраться. Как оказалось, канадец был совсем недалеко. Но мне на самом деле было тяжело бежать. Я ко всем видам был хорошо готов, кроме длинной дистанции. Видимо, надо что-то поменять в подготовке. Хорошо, что выполнил норматив на следующий год перед Олимпиадой, теперь голова не будет об этом болеть.



Моя причёска? Она не совсем новая. На самом деле Машка Ласицкене мне заплетала косички. На высоте как раз повезло из-за этого (улыбается). Она заплетала, поэтому и подфартило. Куда их расплетать теперь. Кто их потом ещё заплетёт теперь (смеётся). Сделал просто для того, чтобы не мешалось и постоянно не поправлять волосы. Жду теперь, когда спонсоры шампуня ко мне обратятся», — передаёт слова Шкуренёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионом мира стал немец Никлас Кауль.