Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 8-го дня

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 8-й день будет разыграно 6 комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 8-го дня (время мск)

20:15 — прыжки в высоту (мужчины).

21:00 — метание диска (женщины).

21:30 — 400 м с барьерами (женщины).

21:45 — 3000 м с препятствиями (мужчины).

22:20 — 400 м (мужчины).

23:30 — спортивная ходьба, 20 км (мужчины).



Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3-3-3), на третьем — Ямайка (2-3-1).



В активе сборной России 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.