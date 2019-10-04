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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 8-го дня

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 8-го дня
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 8-й день будет разыграно 6 комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 8-го дня (время мск)
20:15 — прыжки в высоту (мужчины).
21:00 — метание диска (женщины).
21:30 — 400 м с барьерами (женщины).
21:45 — 3000 м с препятствиями (мужчины).
22:20 — 400 м (мужчины).
23:30 — спортивная ходьба, 20 км (мужчины).

Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3-3-3), на третьем — Ямайка (2-3-1).

В активе сборной России 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.

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