На чемпионате мира U19 по бадминтону в Казани определились полуфиналисты

На чемпионате мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет в Казани были сыграны четвертьфиналы. Сборная Индонезии, имевшая первый номер посева, обыграла Гонконг 3-0. Её соперником в полуфинале будет сборная Таиланда, которая также всухую выиграла у Франции.



В другом полуфинале встретятся команда Японии, обыгравшая 3-0 Корею, и Китай (2), который был сильнее Дании — 3-0.

Сборная России, не сумевшая пробиться в плей-офф, проиграла команде Чехии со счётом 0-3.

«Мы встречались с хорошей европейской командой, наигранной на многих турнирах. Достаточно сказать, что в своей группе они переиграли традиционно сильную Англию. Мы не выставили на игру двух наших лидеров – Карпова и Шаповалову, потому что им нужно время после тяжёлых матчей в группе для восстановления перед личным турниром. Также мы должны были поберечь и некоторых других игроков, которые выполнили очень большой объём работы.

Тем не менее мы не делим составы на первый и второй, и те, кто играли, должны были выполнить задачу – выиграть, и такая возможность по уровню, по классу у них, конечно, была. Но тут мы увидели явные психологические эффекты и в миксте, и в женской одиночке, да и в мужской одиночке – в решающий моменты, догнав, имея даже преимущество и геймболы, не могут реализовать это. С чем это связано – у каждого, наверное, тут свои мотивы. Но мы, конечно, не увидели вот этого настоящего спортивного желания вцепиться в результат, вытащить его в важную минуту. Что, кстати, в полной мере проявила чешская команда», — цитирует тренера юношеской сборной России Николая Николаенко пресс-служба НФБР.



«У нас прошли четыре насыщенных дня: мы играли с Англией, Францией, Швейцарией и с командой России. С ней мы играли впервые, и, конечно, я надеялся на победу. По составу, который играл, могу сказать – мы считаем, что у нас нет лучших и худших игроков, мы работаем всей командой. Встреча, могу сказать, была тяжёлой для спортсменов, утомляющей, но мы держались до последнего, всё шло по плану. Кроме того, мы всегда поддерживаем друга друга, и это даёт сил.

У нас нет каких-то обычаев и правил подготовки к игре, мы называем это рутиной. Мы просыпаемся, завтракаем, настраиваемся на матч, далее обедаем и всё по новой. Хочу сказать, что для нас это не первый чемпионат в Казани, моя команда бывала здесь на чемпионате Европы. Казань — очень красивый город. Спасибо за приём!» — сказал тренер сборной Чехии Михал Турон.