Шкуренёв — о ситуации с ВФЛА: уже давно ничего не нормально

Российский десятиборец Илья Шкуренёв занявший четвёртое место на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), прокомментировал ситуацию с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
«Мне жалко наших парней в России, у которых нет допуска на международные старты. Весь смысл теряется. Терпишь-терпишь. Помню, как сам радовался, когда впервые выбрался на международные соревнования. Выходишь и кайфуешь. Есть ли надежда, что всё будет нормально перед Токио? Уже давно ничего не нормально. Я не знаю, кто за это всё в ответе. В интернете много всякого пишут. На спортсменов много наговаривают. Я счастлив, что нам просто дали возможность поездить и выступать», — передаёт слова Шкуренёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Илья также оценил условия, в которых проходит чемпионат мира в Дохе.
«Что касается условий в Катаре, то, когда смотрел марафон по телевизору и видел, как люди массово сходят с дистанции, не понимал, неужели тут настолько всё тяжело по климату. Когда прилетел в аэропорт, то сначала подумал, что не так всё и плохо. Просто немного тепло. А когда сделал шаг на улицу, воздуха просто нет! Выключили его. И тогда понял, что марафонцам вообще нереально было бежать. Те, кто добежал, герои. В любом городе на улице есть люди, а здесь никого. Мне иногда надо пройти 20 метров по улице, так это настоящий ад! Уже даже есть ничего не хочешь, аппетит убивает», — сказал Шкуренёв.
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