Ласицкене: в Дохе 30 секунд на улице были аховые — за это время ты сразу мокрый

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в Дохе, призналась, что ей было очень сложно переносить жару в Катаре.

«Хочется вдохнуть свежего воздуха. Честно. Потому что мы там неделю были — в такой жаре не вздохнуть.

Помимо выездов на стадион, я не вылезала из отеля. Единственное исключение: поход на обед. Там такая система, что в столовую нужно пройти через улицу. Немножко — буквально 30 секунд. Но эти 30 секунд были такие аховые, что за это время ты уже весь мокрый. А на соревнования я приезжала впритык. То есть не находилась в зоне разминки — сразу в помещение с кондиционерами. Но всё равно приходилось проходить этот стадион, я не понимала, как там люди разминаются. Это очень жёстко.

Поэтому сейчас я мысленно там, с нашими ребятами, которые ещё выступают в Дохе в таких условиях. И всеми силами за них болею", — цитируют Ласицкене «Известия».