Российские волейболисты сенсационно проиграли Австралии на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу в матче третьего тура Кубка мира в Японии неожиданно проиграла команде Австралии со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это первое поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1) и Канады (3:2).
Завтра, 5 октября, сборная России сыграет с бразильцами, а австралийцы встретятся с командой Ирана.
В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после двух матчей
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