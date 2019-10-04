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Российские волейболисты сенсационно проиграли Австралии на Кубке мира

Российские волейболисты сенсационно проиграли Авст
Российские волейболисты сенсационно проиграли Австралии на Кубке мира
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу в матче третьего тура Кубка мира в Японии неожиданно проиграла команде Австралии со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это первое поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1) и Канады (3:2).

Завтра, 5 октября, сборная России сыграет с бразильцами, а австралийцы встретятся с командой Ирана.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

КМ-2019 (м). Кубок мира. 3-й тур
04 октября 2019, пятница. 08:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 3
Австралия
Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после двух матчей
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