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IAAF отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ-2019 испанцу Ортеге

IAAF отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ-2019 испанцу Ортеге
Другие / Лёгкая атлетика 0

Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что апелляционное жюри отклонило жалобу сборной Китая на решение вручить вторую бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) испанцу Орландо Ортеге.

Ранее испанская сторона опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки Омар Маклеод мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению. Напомним, испанский легкоатлет из-за контакта с ямайцем в итоге финишировал пятым.

По мнению китайской стороны, решение отдать вторую медаль Ортеге не основано ни на каких письменных документах и не имеет прецедентов в истории. Но в IAAF не прислушались к этим доводам.

Шубенков — о присуждении бронзы Ортеге: почему не серебро или даже золото?

Источник: iaaf.org

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