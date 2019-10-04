IAAF отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ-2019 испанцу Ортеге
Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что апелляционное жюри отклонило жалобу сборной Китая на решение вручить вторую бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) испанцу Орландо Ортеге.
Ранее испанская сторона опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки Омар Маклеод мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению. Напомним, испанский легкоатлет из-за контакта с ямайцем в итоге финишировал пятым.
По мнению китайской стороны, решение отдать вторую медаль Ортеге не основано ни на каких письменных документах и не имеет прецедентов в истории. Но в IAAF не прислушались к этим доводам.
Шубенков — о присуждении бронзы Ортеге: почему не серебро или даже золото?
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