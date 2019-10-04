IAAF отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ-2019 испанцу Ортеге

Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что апелляционное жюри отклонило жалобу сборной Китая на решение вручить вторую бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) испанцу Орландо Ортеге.

Ранее испанская сторона опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки Омар Маклеод мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению. Напомним, испанский легкоатлет из-за контакта с ямайцем в итоге финишировал пятым.

По мнению китайской стороны, решение отдать вторую медаль Ортеге не основано ни на каких письменных документах и не имеет прецедентов в истории. Но в IAAF не прислушались к этим доводам.