Исинбаева: Шкуренёву по силам завоевать медаль на Олимпиаде в Токио
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила мнение, что россиянину Илье Шкуренёву по силам выиграть медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Ранее на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) Шкуренёв стал четвёртым в соревнованиях по десятиборью.
«Дорогой Илья Шкуренёв! Ты боролся достойно, мужественно и упорно! Всё приходит с опытом и через веру в собственные силы! Токио-2020 уже не за горами. Верю в твою медаль любого достоинства на Олимпиаде-2020! Пусть сегодня 4-е место, но амбициозно и физически ты готов на большее! Боролся супер, смотреть было приятно! Молодец», — написала Исинбаева в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Исинбаевой в «Инстаграме».
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