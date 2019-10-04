Исинбаева: Шкуренёву по силам завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила мнение, что россиянину Илье Шкуренёву по силам выиграть медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) Шкуренёв стал четвёртым в соревнованиях по десятиборью.

«Дорогой Илья Шкуренёв! Ты боролся достойно, мужественно и упорно! Всё приходит с опытом и через веру в собственные силы! Токио-2020 уже не за горами. Верю в твою медаль любого достоинства на Олимпиаде-2020! Пусть сегодня 4-е место, но амбициозно и физически ты готов на большее! Боролся супер, смотреть было приятно! Молодец», — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Исинбаевой в «Инстаграме».