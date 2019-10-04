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Фигурист Самарин — второй после короткой программы на турнире в Шанхае

Фигурист Самарин — второй после короткой программы на турнире в Шанхае
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Самарин занимает второе место после короткой программы на турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае (Китай). Лидерство захватил итальянец Маттео Риццо. Третий результат продемонстрировал представитель Австралии Брендан Керри.

Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
Мужчины. Короткая программа
1. Маттео Риццо (Италия) – 87,76.
2. Александр Самарин (Россия) – 84,66.
3. Брендан Керри (Австралия) – 78,45.
4. Михал Бржезина (Чехия) – 74,94.
5. Цзинь Боян (Китай) – 70,71.
6. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 67,34.

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 5 октября. Ранее короткую программу в соревнованиях одиночниц выиграла двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева.

Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy
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