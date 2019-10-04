Фигурист Самарин — второй после короткой программы на турнире в Шанхае

Российский фигурист Александр Самарин занимает второе место после короткой программы на турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае (Китай). Лидерство захватил итальянец Маттео Риццо. Третий результат продемонстрировал представитель Австралии Брендан Керри.

Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай

Мужчины. Короткая программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 87,76.

2. Александр Самарин (Россия) – 84,66.

3. Брендан Керри (Австралия) – 78,45.

4. Михал Бржезина (Чехия) – 74,94.

5. Цзинь Боян (Китай) – 70,71.

6. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 67,34.

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 5 октября. Ранее короткую программу в соревнованиях одиночниц выиграла двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева.