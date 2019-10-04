Прыгунья в длину Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина из-за травмы не выступит на первенстве мира в Дохе (Катар).

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда и продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Сборная России на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе завоевала 2 золотые и 1 серебряную награду.