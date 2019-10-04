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Тренер австралийских волейболистов прокомментировал 1-ю в истории победу над РФ

Тренер австралийских волейболистов прокомментировал 1-ю в истории победу над РФ
Другие / Волейбол 0

Главный тренер мужской сборной Австралии по волейболу Марк Лебедев прокомментировал победу над командой России на Кубке мира в Японии со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 26:28, 25:21, 15:12).

«У нас были два сложных первых дня турнира, когда мы не смогли сыграть так, как хотели. Конечно, это Кубок мира, здесь все команды очень хороши. Однако результат — это одно, но игра важнее. Вчера у нас был напряжённый день встреч и тренировок. Мы отлично поработали и сегодня смогли идеально это показать.

Нам потребовалось три с половиной сета, чтобы понять, что победить реально. Сборная Австралии впервые в истории победила Россию, даже в товарищеских матчах такого не было. Сложно было поверить, что мы можем выиграть. Но в середине четвёртой партии мы осознали, что можем выиграть, а кто наш соперник — не так важно. Я очень рад, что мы смогли так здорово сыграть и победить. С нетерпением ждём следующих матчей", — цитирует Лебедева официальный сайт FIVB.

Завтра, 5 октября, сборная России сыграет с бразильцами, а австралийцы встретятся с командой Ирана.

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