Сборная России по бадминтону победила Шотландию на ЧМ U19 в Казани

Сборная России по бадминтону в своём заключительном матче на командном чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет в Казани обыграла команду Шотландии со счётом 3-1.



Россияне уступили в миксте, а затем одержали три победы кряду. Очки команде принесли Виктория Козырева в женской одиночке, Георгий Лебедев — в мужской и Анастасия Шаповалова/Анастасия Курдюкова — в женской паре.



«Для меня всегда очень важно расслабиться перед матчем. Я знаю, что многие сосредотачиваются, а я показываю лучшую игру, когда не зацикливаюсь на очках, на результате. Вчера для меня был тяжёлый день – на таком уровне, на чемпионате мира я никогда одиночку не играю. Но сегодня было уже совершенно другое дело – вчера я поняла для себя, как играть, выходила на матч спокойной, без излишнего волнения. А после того как выиграла первый гейм, во втором чувствовала себя очень уверенно, мне игралось легко!» — цитирует Козыреву пресс-служба НФБР.



«Команда Шотландии достаточно сбитая, плотная европейская команда. Мы вчера, учитывая предыдущий опыт, провели большую работу с командой – было масштабное собрание, разобраны психологические моменты. Психология, безусловно, во многом доминирует в этих встречах, и важно решить эти вопросы. У кого-то это получилось уже сегодня, у кого-то ещё нет, но будем работать дальше. Микст мы уступили по двум причинам: во-первых, первая игра и у наших спортсменов был мандраж, во-вторых, это очень неплохой микст. Чтобы выигрывать у таких соперников, нужно показывать свой максимум. Но это не получилось в концовке первой партии, а потом ошибки начали увеличиваться, как снежный ком – одно за другим. Плюс соперник играл очень грамотно – нашёл дырки у нашего микста, разыгрывал их. На самом деле справиться с ними было достаточно сложно. Виктории Козыревой мы дали сегодня шанс реабилитироваться после проведённой беседы. И она показала, что справилась с собой. Это очень важно в свете личного чемпионата, который последует за командным – чтобы она не тащила туда с собой эту психологическую яму. Ну и женская пара на этом позитивном фоне уже не имела проблем», — сказал Николай Николаенко, тренер юношеской сборной России.

Сборная России заняла 19-е место.