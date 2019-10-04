В Венгрии возмущены решением IAAF вручить медаль поляку, который занял 4-е место

Венгерские СМИ выразили недовольство решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций вручить бронзовую медаль чемпионата мира в Дохе поляку Войцеху Новицкому. Изначально представитель Польши занял четвёртое место, а бронза досталась венгру Бенце Халасу. Однако польская сторона подала протест, предоставив видеозапись, на которой виден заступ венгра в его лучшей попытке. Жалоба была удовлетворена, и оба спортсмена вышли на церемонию награждения бронзовыми медалями.
Венгерский портал Nemzeti Sport отреагировал на решение наградить поляка, написав: «В такой ситуации ему лучше помалкивать и принять тот факт, что это просто был не его день».
СМИ также отметили, что подобная ситуация является худшим посылом для болельщиков: «В этом виде спорта всё должна решать дальность метания, но теперь оказывается, что человек, который отправил снаряд на полметра ближе, тоже получает награду».
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