Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун стала мамой. Ребёнок появился на свет вчера, 3 октября. Титулованная спортсменка состоит в браке с пловцом Александром Сухоруковым.
Фото доступно в «инстаграме» Маргариты Мамун.
Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017-го Маргарита объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.
Отношения с российским пловцом Сухоруковым связывают Мамун с 2013 года. В 2016-м после победы Маргариты на Олимпиаде Александр заявил, что задумывается о свадьбе с гимнасткой. 8 декабря 2016 года он сделал девушке предложение на Олимпийском балу. 8 сентября 2017 года Александр Сухоруков и Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.
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