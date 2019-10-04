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Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой

Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун стала мамой. Ребёнок появился на свет вчера, 3 октября. Титулованная спортсменка состоит в браке с пловцом Александром Сухоруковым.

Фото доступно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017-го Маргарита объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.

Отношения с российским пловцом Сухоруковым связывают Мамун с 2013 года. В 2016-м после победы Маргариты на Олимпиаде Александр заявил, что задумывается о свадьбе с гимнасткой. 8 декабря 2016 года он сделал девушке предложение на Олимпийском балу. 8 сентября 2017 года Александр Сухоруков и Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.

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