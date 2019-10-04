ВАДА разрабатывает новый способ определения допинга по засохшей крови

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало разработку нового метода антидопингового тестирования — специалисты планируют определять наличие запрещённых препаратов даже в засохшей крови (DBS).



Как сообщает официальный сайт организации, для разработки нового способа тестирования был подписан меморандум о взаимопонимании с семью различными организациями. Также ВАДА инвестировала в проект первые $ 100 тыс.



«Преимущества DBS очевидны. Этот метод может внести свой вклад в текущую глобальную антидопинговую программу, дополнив уже существующие анализы мочи и крови. В дальнейшем DBS может стать прорывом в антидопинговом тестировании», — говорит исполнительный директор ВАДА по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин.



В планах ВАДА внедрить данный способ тестирования к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине — 2022.