ВАДА разрабатывает новый способ определения допинга по засохшей крови

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало разработку нового метода антидопингового тестирования — специалисты планируют определять наличие запрещённых препаратов даже в засохшей крови (DBS).
Как сообщает официальный сайт организации, для разработки нового способа тестирования был подписан меморандум о взаимопонимании с семью различными организациями. Также ВАДА инвестировала в проект первые $ 100 тыс.
«Преимущества DBS очевидны. Этот метод может внести свой вклад в текущую глобальную антидопинговую программу, дополнив уже существующие анализы мочи и крови. В дальнейшем DBS может стать прорывом в антидопинговом тестировании», — говорит исполнительный директор ВАДА по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин.
В планах ВАДА внедрить данный способ тестирования к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине — 2022.
- 4 октября 2019
-
17:58
-
17:51
-
17:38
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:35
-
15:05
-
14:54
-
14:50
-
14:02
-
13:34
-
12:54
-
12:49
-
12:35
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
10:18
-
09:52
-
09:18
-
09:10
-
09:04
-
08:35
-
08:28
-
08:22
-
08:15
-
01:04
-
00:53
-
00:36
-
00:14
- 3 октября 2019
-
23:59
-
23:48
-
23:17
-
22:44