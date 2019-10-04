Фигуристы Бойкова и Козловский стали вторыми на Shanghai Trophy

Российская спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняла второе место на международном турнире Shanghai Trophy в Китае. Бойкова и Козловский заняли второе место как в короткой, так и в произвольной программе, уступив китайскому дуэту Пен Чен/Цзинь Ян.

Отметим, что в короткой программе Бойкова и Козловский обновили личный рекорд, получив оценку 76,93 балла. В произвольном прокате россияне не избежали ошибок.

Ранее победу на Shanghai Trophy в женском одиночном катании одержала россиянка Евгения Медведева.

Фигурное катание. Турнир Shanghai Trophy. Шанхай, Китай

Спортивные пары

1. Пен Чен/Цзинь Ян (Китай) – 209,85.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 203,16.

3. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 172,28.