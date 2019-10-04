Гроссмейстер Раджабов стал обладателем Кубка мира ФИДЕ

Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира ФИДЕ, розыгрыш которого завершился в Ханты-Мансийске. Финальный матч с представителем Китая Дин Лижэнем завершился победой азербайджанца со счётом 6:4.

В партиях в классические шахматы Раджабов уступил во второй встрече, но отыгрался в третьей. На тай-брейке счёт долго оставался равным, пока представитель Азербайджана не выиграл две подряд партии в блиц.

Лижэнь второй раз подряд играл в финале Кубка мира, но и в Тбилиси, и в Ханты-Мансийске потерпел поражение в решающий момент.

Бронзовым призёром Кубка мира стал француз Максим Вашье-Лаграв, на тай-брейке выигравший у китайца Юй Янъи две партии в рапид. Общий счёт — 4:2.

Напомним, Раджабов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020, победитель которого получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.