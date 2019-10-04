Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Раджабов сравнил завоевание Кубка мира с победой в Линаресе над Каспаровым

Раджабов сравнил завоевание Кубка мира с победой в Линаресе над Каспаровым
Другие / Шахматы 0

Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов прокомментировал победу, одержанную на Кубке мира ФИДЕ в Ханты-Мансийске. В финале 32-летний Раджабов на тай-брейке взял верх над китайцем Дин Лижэнем со счётом 6:4, выиграв у соперника две партии в блиц.

«Сейчас пока ничего не чувствую, кроме опустошения. Как я собираюсь отпраздновать? Даже не знаю… Во всяком случае не буду праздновать как-то иначе, чем когда мне было 15 или 16 лет и я победил в Линаресе Каспарова, одного из моих любимых шахматистов, на партиях которого я учился. Для меня между этими успехами нет особой разницы, они вполне сопоставимы, хоть там была одна партия, а здесь целый турнир», — приводят слова Раджабова «Новости шахмат».

Гроссмейстер Раджабов стал обладателем Кубка мира ФИДЕ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019