Леонова: Медведева вернулась в кондиции, которые у неё были на Олимпиаде

Серебряный призёр чемпионата мира—2012 Алёна Леонова прокомментировала выступления Евгении Медведевой на Shanghai Trophy. Медведева одержала первую победу на международных соревнованиях после перехода в 2018 году к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Судя по короткой программе, могу сказать, что Женя находится в прекрасной форме. Видела некоторые отрывки записи с тренировок, где она исполняла более сложные каскады, и риттбергер я видела. Видно, что она вернулась в те кондиции, которые у неё были на Олимпиаде. Считаю, что она продолжает прогрессировать и в программе смотрелась тоже очень уверенно.

Зная Женю, я думаю, что эта победа сто процентов принесёт ей только больше уверенности. Вообще, любая победа приносит уверенности спортсмену в следующих стартах. Этот турнир, возможно, был не такой значимый, как следующие Гран-при. Нужно к этому правильно подойти психологически, настроиться, и всё получится, я думаю», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».