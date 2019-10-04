Синицына выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Италии

Российская фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на седьмом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при, которая проходит в Энье (Италия). Второй результат показала Анна Фролова, уступившая подруге по команде более 13 баллов. Третьей стал эстонская спортсменка Эва-Лотта Кийбус.

Произвольную программу девушки покажут завтра, 5 октября.

Позднее сегодня, 4 октября, будут разыграны медали в танцах на льду. После ритмического танца лидируют россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. В соревнованиях мужчин второе место после короткой программы занимает Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия

Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына (Россия) – 74,65.

2. Анна Фролова (Россия) – 61,43.

3. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,78.