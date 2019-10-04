Симпсон: уверена у USADA много доказательств против отстранённого Салазара

Чемпионка мира – 2011, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр Олимпийских игр -2016 в беге на 1500 м Дженни Симпсон раскритиковала товарищей по сборной США, которые входили в группу тренера Альберто Салазара, получившего четырёхлетнюю дисквалификацию.
«Не собираюсь быть судьёй и адвокатом тех, кто обманывает, но если вы тесно связаны с кем-то, кто отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию, и кто-то показывает на вас пальцем, называя мошенниками, мне вас не жаль. Нельзя исключить, что вы нечисты.
Есть разница между подозрениями и убеждением. Мне интересно, кто среди мошенников. У USADA очень тщательный и продолжительный процесс, и я доверяю им, когда они решают, что кто-то заслуживает дисквалификации. Это сложно. Но я уверена, что у них собрано невероятно много доказательств. Так что я не рассуждаю свысока, указывая пальцами по собственному выбору», — приводит слова Симпсон Letsrun.
- 4 октября 2019
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