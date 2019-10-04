Атлет группы Салазара: какое право Симпсон имеет считать остальных мошенниками?

Американский бегун на средние дистанции Крейг Энгельс, тренирующийся в группе наставника Альберто Салазара, получившего четырёхлетнюю дисквалификацию, ответил на обвинения также выступающей за США Дженни Симпсон.

«Она неожиданно уничтожила всех. Дженни жестокая. Какое право она имеет считать остальных мошенниками лишь по той причине, что она чистая? Когда оказывается перед камерой, она говорит свысока. Мне симпатична Дженни как личность, она была отличным примером для подражания, но ей нужно расслабиться перед камерами.

Она просто убивает каждого человека, и это больно. Я стараюсь быть хорошим, правильно поступать всю жизнь, а она подрывает репутацию каждого из нашей группы.

Думаю, Дженни не понимает, что и у других спортсменов тоже есть моральные принципы, и я среди таких. Не собираюсь делать ничего плохого для себя и для других», — приводит слова Энгельса Letsrun.