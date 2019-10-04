Морозов выиграл золото в заплыве на 50 м кролем на этапе КМ в Венгрии

Российские пловцы завоевали четыре медали — золото и три бронзы — в первый день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).
Победу на дистанции 50 м вольным стилем одержал лидер общего зачёта соревнований Владимир Морозов. Две бронзы в заплывах на 50 м кролем и на спине выиграла Мария Каменева. Также третьим в заплыве на 200 м на спине стал Григорий Тарасевич.
Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 21,50.
2. Максим Лобановский (Венгрия) — 22,18.
3. Косукэ Мацуи (Япония) — 22,26.
Спина. 200 м
1. Ресукэ Ирие (Япония) — 1.56,79.
2. Адам Телегди (Венгрия) — 1.58,68.
3. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.59,90.
Женщины. Вольный стиль. 50 м
1. Мишель Коулман (Швеция) — 24,56.
2. Раноми Кромовидйойо (Нидерланды) — 24,62.
3. Мария Каменева (Россия) — 24,65.
Спина. 50 м
1. Кира Туссант (Нидерланды) — 27,68.
2. Мимоза Яллоу (Финляндия) — 28,14.
3. Мария Каменева (Россия) — 28,31.
- 4 октября 2019
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