Мухаммад выиграла золото ЧМ-2019 в беге на 400 м/б с мировым рекордом
На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Победу одержала американка Дэлила Мухаммад, побившая мировой рекорд, преодолев дистанцию за 52,16 секунды. Предыдущее достижение (52,20) также принадлежало Мухаммад и было установлено в июле 2019 года.
Второй с личным рекордом стала ещё одна американка, Сидни Маклафлин. Бронзовым призёром, также с лучшим временем в карьере, стала Рашелл Клэйтон из Ямайки.
Отметим, что рекорд чемпионатов мира теперь также равняется 52,16.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Бег на 400 м с барьерами. Женщины
1. Дэлила Мухаммад (США) – 52,16.
2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23.
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74.
- 4 октября 2019
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