Мухаммад выиграла золото ЧМ-2019 в беге на 400 м/б с мировым рекордом

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Победу одержала американка Дэлила Мухаммад, побившая мировой рекорд, преодолев дистанцию за 52,16 секунды. Предыдущее достижение (52,20) также принадлежало Мухаммад и было установлено в июле 2019 года.

Второй с личным рекордом стала ещё одна американка, Сидни Маклафлин. Бронзовым призёром, также с лучшим временем в карьере, стала Рашелл Клэйтон из Ямайки.

Отметим, что рекорд чемпионатов мира теперь также равняется 52,16.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Бег на 400 м с барьерами. Женщины

1. Дэлила Мухаммад (США) – 52,16.

2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23.

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74.