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Мухаммад выиграла золото ЧМ-2019 в беге на 400 м/б с мировым рекордом

Мухаммад выиграла золото ЧМ-2019 в беге на 400 м/б с мировым рекордом
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Победу одержала американка Дэлила Мухаммад, побившая мировой рекорд, преодолев дистанцию за 52,16 секунды. Предыдущее достижение (52,20) также принадлежало Мухаммад и было установлено в июле 2019 года.

Второй с личным рекордом стала ещё одна американка, Сидни Маклафлин. Бронзовым призёром, также с лучшим временем в карьере, стала Рашелл Клэйтон из Ямайки.

Отметим, что рекорд чемпионатов мира теперь также равняется 52,16.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Бег на 400 м с барьерами. Женщины

1. Дэлила Мухаммад (США) – 52,16.
2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23.
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Беговые
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
04 октября 2019, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Дэлила Мухаммад
США
52.16
2
Сидни Маклафлин
США
52.23
3
Рашелл Клэйтон
Ямайка
53.74
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