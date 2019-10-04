Акименко и Иванюк — призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту

Катарский спортсмен Мутаз Эсса Баршим стал чемпионом мира в прыжках в высоту на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.

Серебряным призёром стал дебютант чемпионата мира россиянин Михаил Акименко. На третью ступень пьедестала поднимется ещё один россиянин, Илья Иванюк. Оба спортсмена обновили личные рекорды.

Отметим, что все высоты до 2,35 м включительно Акименко брал с первой попытки, тогда как Баршим и Иванюк лишь с третьей попытки покорили планку на высоте 2,33. Заключительные попытки россиян на 2,37 м были очень близки к удачным, а Баршим, чей личный рекорд равняется 2,43 м, впервые в этом сезоне взял 2,37.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Прыжки в высоту. Мужчины

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,37.

2. Михаил Акименко (Россия)- 2,35

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,35.