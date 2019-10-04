Акименко и Иванюк — призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту

Катарский спортсмен Мутаз Эсса Баршим стал чемпионом мира в прыжках в высоту на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Серебряным призёром стал дебютант чемпионата мира россиянин Михаил Акименко. На третью ступень пьедестала поднимется ещё один россиянин, Илья Иванюк. Оба спортсмена обновили личные рекорды.
Отметим, что все высоты до 2,35 м включительно Акименко брал с первой попытки, тогда как Баршим и Иванюк лишь с третьей попытки покорили планку на высоте 2,33. Заключительные попытки россиян на 2,37 м были очень близки к удачным, а Баршим, чей личный рекорд равняется 2,43 м, впервые в этом сезоне взял 2,37.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Прыжки в высоту. Мужчины
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,37.
2. Михаил Акименко (Россия)- 2,35
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,35.
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