Перес, Кипруто и Гардинер завоевали золото ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), завершились соревнования в метании диска среди женщин, стипль-чезе и беге на 400 м среди мужчин. Победу одержали кубинка Яйме Перес, кениец Консеслус Кипруто и Стивен Гардинер с Багамских островов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Диск. Женщины

1. Яйме Перес (Куба) – 69,17.

2. Дениа Кабальеро (Куба) – 68,44.

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,72.

Стипль-чез. 3000 м. Мужчины

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.01,35.

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,36.

3. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,76.

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48.

2. Антони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,15.

3. Фред Керли (США) – 44,17.