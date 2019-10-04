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Перес, Кипруто и Гардинер завоевали золото ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

Перес, Кипруто и Гардинер завоевали золото ЧМ-2019 по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), завершились соревнования в метании диска среди женщин, стипль-чезе и беге на 400 м среди мужчин. Победу одержали кубинка Яйме Перес, кениец Консеслус Кипруто и Стивен Гардинер с Багамских островов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Диск. Женщины

1. Яйме Перес (Куба) – 69,17.
2. Дениа Кабальеро (Куба) – 68,44.
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,72.

Стипль-чез. 3000 м. Мужчины

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.01,35.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,36.
3. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,76.

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48.
2. Антони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,15.
3. Фред Керли (США) – 44,17.

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