Перес, Кипруто и Гардинер завоевали золото ЧМ-2019 по лёгкой атлетике
На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), завершились соревнования в метании диска среди женщин, стипль-чезе и беге на 400 м среди мужчин. Победу одержали кубинка Яйме Перес, кениец Консеслус Кипруто и Стивен Гардинер с Багамских островов.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Диск. Женщины
1. Яйме Перес (Куба) – 69,17.
2. Дениа Кабальеро (Куба) – 68,44.
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,72.
Стипль-чез. 3000 м. Мужчины
1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.01,35.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,36.
3. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,76.
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48.
2. Антони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,15.
3. Фред Керли (США) – 44,17.
- 4 октября 2019
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