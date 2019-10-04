Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 4 октября

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), 4 октября было разыграно 5 комплектов наград.

Определились сильнейшие атлеты планеты в беге на 400 м с барьерами и метании диска среди женщин, прыжках в высоту, стипль-чезе и беге на 400 м среди мужчин.

Мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами побила американка Дэлила Мухаммад – 52,16. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк с личными рекордами (по 2,35 м) стали призёрами соревнований в прыжках в высоту.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Мужчины. Высота

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,37.

2. Михаил Акименко (Россия) — 2,35

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,35.

Стипль-чез. 3000 м

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.01,35.

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,36.

3. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,76.

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48.

2. Антони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,15.

3. Фред Керли (США) – 44,17.

Женщины. 400 м/б

1. Дэлила Мухаммад (США) – 52,16.

2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23.

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74.

Диск

1. Яйме Перес (Куба) – 69,17.

2. Дениа Кабальеро (Куба) – 68,44.

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,72.