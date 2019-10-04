Правительство поддержало заявку на проведение в России ЧЕ-2024 по гандболу

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований под руководством вице-премьера России Ольги Голодец рассмотрела заявку Федерации гандбола России на организацию чемпионата Европы среди женских команд 2024 года. На заседании с докладом выступил президент ФГР Сергей Шишкарёв, он рассказал о концепции проведения континентального первенства. Заявка ФГР была подтверждена и одобрена межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба ФГР.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 28 ноября по 15 декабря. В соревнованиях примут участие 24 команды.
Согласно заявочной книге «Россия-2024», планируется, что континентальное первенство пройдёт на пяти аренах в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Кроме России на проведение Евро-2024 претендуют две совместные заявки: Австрия – Венгрия – Швейцария и Польша – Словакия – Чехия.
Выборы страны – хозяйки континентального первенства состоятся на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола 25 января 2020 года в Стокгольме.
- 4 октября 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:21
-
23:08
-
22:47
-
22:34
-
22:14
-
21:55
-
21:41
-
21:22
-
21:01
-
19:54
-
19:37
-
18:53
-
18:37
-
18:26
-
17:58
-
17:51
-
17:38
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:35
-
15:05
-
14:54
-
14:50
-
14:02
-
13:34
-
12:54
-
12:49
-
12:35
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
10:18