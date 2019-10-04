Правительство поддержало заявку на проведение в России ЧЕ-2024 по гандболу

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований под руководством вице-премьера России Ольги Голодец рассмотрела заявку Федерации гандбола России на организацию чемпионата Европы среди женских команд 2024 года. На заседании с докладом выступил президент ФГР Сергей Шишкарёв, он рассказал о концепции проведения континентального первенства. Заявка ФГР была подтверждена и одобрена межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба ФГР.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 28 ноября по 15 декабря. В соревнованиях примут участие 24 команды.

Согласно заявочной книге «Россия-2024», планируется, что континентальное первенство пройдёт на пяти аренах в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Кроме России на проведение Евро-2024 претендуют две совместные заявки: Австрия – Венгрия – Швейцария и Польша – Словакия – Чехия.

Выборы страны – хозяйки континентального первенства состоятся на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола 25 января 2020 года в Стокгольме.