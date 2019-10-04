Шляхтин назвал героями легкоатлетов Акименко и Иванюка

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал завоевание медалей чемпионата мира в Дохе российскими атлетами Ильёй Иванюком и Михаилом Акименко.



«Это потрясающе, наши ребята подарили сегодня невероятные по красоте прыжки, проявив при этом характер и волю. Акименко, не выступавший на международных стартах четыре года, это его первый взрослый старт, на котором он установил и личный рекорд, не дрогнул. Илья Иванюк тоже вернется из Дохи с личным рекордом и шикарной попыткой на 2,37 метра.



Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом. Была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Акименко и Иванюк — призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту