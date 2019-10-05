Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике после 8-го дня

Сборная России вышла на пятое место в медальном зачете чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019, который проходит в Дохе. В восьмой день соревнований медали России принесли прыгуны в высоту. Дебютант соревнований Михаил Акименко стал серебряным призёром, а Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль.

Также серебряным призёром стал Василий Мизинов в спортивной ходьбе на 20 км.

Таким образом, в активе россиян стало 6 медалей — две золотых, три серебряных и одна бронзовая. Победы одержали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро ранее выиграл Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

Лидирует в медальном зачёте сборная США — 21 награда (9 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых). На втором месте располагаются китайские легкоатлеты – 9 (3, 3, 3). Третьими идут кенийцы – 5 (3, 0, 2).

Со статистикой чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».