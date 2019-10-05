Тренер Сидоровой: быть спортсменом — это не приговор

Тренер чемпионки мира в прыжках с шестом россиянки Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова рассказала, что никогда ни в чём не ограничивала свою подопечную, так как спортом жизнь не ограничивается.

«Спорт — это часть жизни. Она прекрасная и яркая. Но это всего лишь часть жизнь. А не её замена. Быть спортсменом — это не приговор. Это всего лишь профессия, которая рано или поздно меняется. Но Анжелика должна оставаться человеком. Как и любой спортсмен. Они должны быть готовы к жизни вне спорта и быть личностями с большой буквы. Они должны уметь жить вне спорта. Спорт — игра. Которая когда-то заканчивается», — приводят слова Абрамовой «Известия».

На чемпионате мира – 2019 Сидорова впервые завоевала золото, вырвав медаль высшей пробы в последней попытке.