Акименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира

Российский легкоатлет Михаил Акименко, ставший серебряным призёром чемпионата мира в прыжках в высоту, признался, что доволен своим результатом, так как получил допускIAAF на международные соревнования всего лишь 3 недели назад.



«У меня отличные впечатления от этого чемпионата мира. Думаю, что выступил неплохо. Если честно, не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира. Уже был настрой ехать отдыхать. Я тренировался в эконом-режиме, это явно не была подготовка на чемпионат мира. Это было до 10 сентября, а потом дали допуск.



Я не выгляжу счастливым? Просто сильно устал. Допинг-контроль, туда-сюда. Хочется уже отдохнуть, а потом уже насладиться тем, что стал серебряным призёром. Не ожидал от Баршима такого, но он молодец. После такой травмы вернулся и показал результат. Я думал, что если буду всё делать правильно, то могу прыгнуть и 2,37 м. Но, очевидно, это не получилось», — передаёт слова Акименко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Акименко и Иванюк — призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту