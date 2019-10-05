Иванюк: выклянчил кепку у Баршима для жены — она его большой фанат

Российский легкоатлет Илья Иванюк, ставший бронзовым призёром чемпионата мира в прыжках в высоту, рассказал, зачем просил кепку у победившего катарца Мутаза Баршима.

«В конце прыгал в статусе бронзового призёра. Если честно, думал даже перенести высоту на 2,39 и немного огорчить местных зрителей и подтравить Баршима. Не стал этого делать. Я рад, что удалось побить свой рекорд, так что нет сожалений. Очень хотел попасть на пьедестал, поэтому понимал, что нужно брать новые высоты.



То, что Баршим потом начал брать одну высоту за другой, стало для меня огромным сюрпризом. Я видел, как он выступал по сезону. Не думал, что он сможет набрать такую форму, но он сделал это. Родные трибуны наверняка ему помогли. После окончания соревнований я выклянчивал у него кепку для жены. Она является его большим фанатом (смеётся). Сегодня она счастлива вдвойне (улыбается)», — передаёт слова Иванюка корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.