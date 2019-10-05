Иванюк: иностранцы одолели вопросом про нейтральный статус

Российский легкоатлет Илья Иванюк, ставший бронзовым призёром чемпионата мира в прыжках в высоту, рассказал о дальнейших планах на сезон.
«Теперь меня ждут Военные игры, где я буду выступать под российским флагом. Наконец-то! Меня иностранцы одолели вопросом про нейтральный статус, не хочу уже на него отвечать (улыбается). На самом деле мы сюда приехали на хороший коммерческий старт. Национальная форма подстёгивает, а тут ты, по сути, выступаешь сам за себя. По факту.
Давайте на чистоту. Государство от нас ничего не требует. Мы выходим и выступаем. Не смогли хорошо выступить, что поделать. А так какая-то ерунда. Мы с Мишей сегодня вдвоём попали на подиум чемпионата мира. Наверное, это круто. И как отметить это событие? Мы побежали по стадиону – я с номером, а он с майкой. Вот так и отметили вдвоём (смеётся)», — передаёт слова Иванюка корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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