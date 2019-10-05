Мизинов завоевал серебро ЧМ-2019 в спортивной ходьбе на 20 км

Россиянин Василий Мизинов стал серебряным призёром чемпионата мира в спортивной ходьбе на 20 км. Мизинов уступил только лидеру мирового сезона из Японии Тосикадзу Яманиси.

Первые 5 км Мизинов шёл в двадцатке сильнейших, затем перебрался на шестое место, откуда на последних километрах совершил стремительный рывок к финишу, опередив всех соперников, кроме Яманиси.

Бронзовым призёром стал представитель Швеции Персеус Карльстрём.

Мизинов принёс сборной России шестую медаль чемпионата мира в Дохе, третью – в восьмой соревновательный день.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катаг

Спортивная ходьба. 20 км. Мужчины

1. Тосикадзу Яманиси (Япония) – 1:26.34

2. Василий Мизинов (Россия) – 1:26.49.

3. Персеус Карльстрём (Швеция) – 1:27.00.