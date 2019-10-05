Мизинов завоевал серебро ЧМ-2019 в спортивной ходьбе на 20 км
Россиянин Василий Мизинов стал серебряным призёром чемпионата мира в спортивной ходьбе на 20 км. Мизинов уступил только лидеру мирового сезона из Японии Тосикадзу Яманиси.
Первые 5 км Мизинов шёл в двадцатке сильнейших, затем перебрался на шестое место, откуда на последних километрах совершил стремительный рывок к финишу, опередив всех соперников, кроме Яманиси.
Бронзовым призёром стал представитель Швеции Персеус Карльстрём.
Мизинов принёс сборной России шестую медаль чемпионата мира в Дохе, третью – в восьмой соревновательный день.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катаг
Спортивная ходьба. 20 км. Мужчины
1. Тосикадзу Яманиси (Япония) – 1:26.34
2. Василий Мизинов (Россия) – 1:26.49.
3. Персеус Карльстрём (Швеция) – 1:27.00.
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