Трусова обошла Загитову по итогам произвольной программы на Japan Open

В Сайтаме (Япония) на турнире Japan Open фигуристки представили произвольную программу. Лидером женских соревнований стала россиянка Александра Трусова, которая более чем на 5 баллов опередила соотечественницу, Алину Загитову. Третье место заняла японка Рика Кихира.



Japan Open. Сайтама, Япония. Женщины. Произвольная программа



1. Александра Трусова (Россия) – 160,53

2. Алина Загитова (Россия) – 154,41

3. Рика Кихира (Япония) – 144,76

4. Сатоко Мияхара (Япония) – 134,94

5. Брэди Теннелл (США) – 124,91

6. Мираи Нагасу (США) – 111,04.

Напомним, вчера двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).