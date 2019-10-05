Трусова обошла Загитову по итогам произвольной программы на Japan Open
В Сайтаме (Япония) на турнире Japan Open фигуристки представили произвольную программу. Лидером женских соревнований стала россиянка Александра Трусова, которая более чем на 5 баллов опередила соотечественницу, Алину Загитову. Третье место заняла японка Рика Кихира.
Japan Open. Сайтама, Япония. Женщины. Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) – 160,53
2. Алина Загитова (Россия) – 154,41
3. Рика Кихира (Япония) – 144,76
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 134,94
5. Брэди Теннелл (США) – 124,91
6. Мираи Нагасу (США) – 111,04.
Напомним, вчера двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
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