Видео: Трусова выполнила четыре четверных прыжка на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила четыре четверных прыжка в ходе произвольной программы на соревнованиях Japan Open — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, для 15-летней Трусовой этот турнир второй международный на взрослом уровне. На дебютных взрослых соревнованиях в Братиславе (Словакия) она выполнила три четверных прыжка, побив два мировых рекорда Алины Загитовой.
По итогам произвольной программы Трусова заняла первое место, более чем на 5 баллов опередив Алину Загитову. Обе россиянки стали победительницами турнира в составе команды Европы.
Интересно, что уже в конце сентября Александра не исключила, что будет прыгать четыре четверных прыжка на соревнованиях.
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