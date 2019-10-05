Видео: Трусова выполнила четыре четверных прыжка на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила четыре четверных прыжка в ходе произвольной программы на соревнованиях Japan Open — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, для 15-летней Трусовой этот турнир второй международный на взрослом уровне. На дебютных взрослых соревнованиях в Братиславе (Словакия) она выполнила три четверных прыжка, побив два мировых рекорда Алины Загитовой.



По итогам произвольной программы Трусова заняла первое место, более чем на 5 баллов опередив Алину Загитову. Обе россиянки стали победительницами турнира в составе команды Европы.

Интересно, что уже в конце сентября Александра не исключила, что будет прыгать четыре четверных прыжка на соревнованиях.

Трусова обошла Загитову по итогам произвольной программы на Japan Open