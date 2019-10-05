Синицына и Кацалапов выиграли турнир Shanghai Trophy

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителем соревнований Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). По итогам ритм-танца и произвольной программы российский дуэт на 20 баллов опередил британскую пару Лила Фиар/Льюис Гибсон. Третье место в соревнованиях танцев на льду заняли поляки Наталия Калишек и Максим Сподырев.
Танцы на льду. Пары. Shanghai Trophy.
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 213,54
2. Лила Фиар/Льюис Гибсон (Великобритания) — 193,80
3. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 178,50
В сентябре Синицина и Кацалапов одержали победу на турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который прошёл в Братиславе (Словакия).
Виктория и Никита — серебряные призёры чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019).
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