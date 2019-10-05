Шляхтин: в условиях санкций выступление россиян на ЧМ в Дохе — это сверхуспех
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал выступление российских легкоатлетов на чемпионате мира в Дохе (Катар).
«Выступили по максимуму. Еще раз поздравляю всех, кто ездил на чемпионат мира. С таким давлением, с условием санкций, их выступление — это сверхуспех», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».
Напомним, россияне выступали на чемпионате мира под нейтральным флагом. За два дня до завершения соревнований в их активе шесть медалей (две золотые, три серебряные и одна бронзовая).
В общем медальном зачёте сборная России располагается на пятом месте. Лидером является команда США (21 медали: 9 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых).
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