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Корпи: Загитова — супер, но ей не хватает свободы в сердце и расслабленности

Корпи: Загитова — супер, но ей не хватает свободы в сердце и расслабленности
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристка из Финляндии Киира Копи прокомментировала выступления представительницы России Алины Загитовой.

«Она просто супер! Ей бы только чуть больше свободы в сердце и расслабленности, например, как было у Каролины Костнер. Понимания, что её поддержат за любой прокат. Но, наверное, это сложно в её нынешней тренировочной среде», — цитирует Копи «Матч ТВ».

Напомним, Загитова заняла второе место в произвольной программе на соревнования Japan Open, которые завершились в Сайтаме (Япония). Победительницей стала россиянка Александра Трусова, которая в ходе турнира выполнила четыре четверных прыжка. Алина и Александра стали победительницами командного зачёта соревнований в составе сборной Европы.

Трусова обошла Загитову по итогам произвольной программы на Japan Open
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