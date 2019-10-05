Корпи: Загитова — супер, но ей не хватает свободы в сердце и расслабленности

Фигуристка из Финляндии Киира Копи прокомментировала выступления представительницы России Алины Загитовой.



«Она просто супер! Ей бы только чуть больше свободы в сердце и расслабленности, например, как было у Каролины Костнер. Понимания, что её поддержат за любой прокат. Но, наверное, это сложно в её нынешней тренировочной среде», — цитирует Копи «Матч ТВ».



Напомним, Загитова заняла второе место в произвольной программе на соревнования Japan Open, которые завершились в Сайтаме (Япония). Победительницей стала россиянка Александра Трусова, которая в ходе турнира выполнила четыре четверных прыжка. Алина и Александра стали победительницами командного зачёта соревнований в составе сборной Европы.

Трусова обошла Загитову по итогам произвольной программы на Japan Open