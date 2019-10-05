Исинбаева поздравила Акименко и Иванюка с завоеванием медалей чемпионата мира

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на завоевание Михаилом Акименко и Ильёй Иванюком медалей чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Напомним, оба спортсмена заняли призовые места в секторе прыжков в высоту — в активе Михаила серебряная медаль, Ильи — бронзовая.



«Да-а-а! Аж целых две медали завоевали наши дорогие Михаил Акименко и Илья Иванюк в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 в Дохе, да еще и с личными рекордами! Я вас искренне поздравляю с результатами и медалями! Вы молодцы! Умницы! В такой напряженной обстановке, в критических условиях победить себя, обстоятельства и завоевать медали — это бесценно!



Желаю в олимпийском 2020 году в Токио установить вам вновь новые личные рекорды и за золото бороться в секторе вместе! Ура! Наши парни молодцы! — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Акименко и Иванюк — призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту